2020-01-28T11:51:09+03:00
Спорт

Салехардский тяжелоатлет установил три рекорда России

В общей сумме двоеборья набрал 319 кг
Анна Полякова
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Салехардский атлет установил три рекорда России Фото: salekhard.orgСалехардский атлет установил три рекорда России Фото: salekhard.org
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Салехардский спортсмен Александр Урвачёв стал победителем Первенства России по тяжелой атлетике среди юниоров. В соревнованиях, которые проходили в городе Старый Оскол, принимает участие 415 тяжелоатлетов из 38 регионов России.

Несмотря на высокую конкуренцию, спортсмен в очередной раз показал отличный результат, сообщили в администрации ямальской столицы.. Александр - мастер спорта и воспитанник МАУ СШ «Фаворит». Он выступает в составе сборной команды Ямала.

В весовой категории 81 кг салехардский тяжелоатлет установил 3 рекорда России. В первом подходе поднял штангу с весом 143 кг, во втором улучшил результат до 146 кг. В общей сумме двоеборья набрал 319 кг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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