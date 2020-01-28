В Новом Уренгое подвели итоги патриотического конкурса среди школьников

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:12:30+03:00

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В Новом Уренгое завершился конкурс на лучший макет мемориала славы городов-героев СССР и городов воинской славы, ключевых событий и сражений времени Великой Отечественной войны. Участие приняли 23 класс-команды из 17 школ города. Лучшие работы представят на окружном уровне в рамках проекта «ЮнАрктика».

Жюри понадобилось больше четырёх часов, чтобы отсмотреть все конкурсные работы. Как признались члены конкурсной комиссии, определить лучшие макеты было очень сложно, уровень подготовки из года в год растёт. Ребята поразили многообразием творческих техник и использованием современных технологий.

Так, например, ученики кадетской школы в макет реконструкции битвы за Москву встроили динамик – звуки с полей сражений и музыка военных лет дополнили реальность.

Впервые за три года реализации проекта «ЮнАрктика» новоуренгойские школьники уделили внимание животным и их роли во время войны. Так, ученики 11 школы изготовили памятник «Тюленю» – спасителю Архангельска и блокадного Ленинграда: мясо, жир и шкуры этих животных спасли от холода и голода тысячи нуждающихся.

Первое место присуждено трём командам: «Небесный полк» (кадеты), «Витязь» (православная гимназия), «Десант поколений» (школа №5).

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ИСТОЧНИК KP.RU