28 Янв. 2020 2020-01-28T09:52:59+03:00

Чиновницу из департамента образования ЯНАО оштрафовали за нерасторопность Фото: Ольга Крыльцова

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На Ямале наказали заместителя директора департамента образования ЯНАО. Прокуратура выявила в работе ведомства нарушения. Во время проверки выяснилось, что в сентябре 2019 года в департамент поступило обращение представителя общественной организации.

Реакция на него последовала только поле вмешательства прокуратуры. В установленный законом срок заявителю ответ на обращение не направлен. Эти обстоятельства нарушали требования Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» должностным лицом органа государственной власти округа.

На заместителя директора департамента образования ЯНАО завели административное дело. В результате суд согласился с доводами прокуратуры и назначил виновной наказание в виде штрафа на сумму 5 тыс. рублей, пояснили в ведомстве ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU