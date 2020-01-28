За неделю ямальские спасатели провели 16 аварийно-спасательные операций

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:19:04+03:00

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За прошедшую неделю ямальские спасатели оказали помощь 26 землякам. За это время было проведено 16 выходов на аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Спасатели выезжали для оказания помощи в населенных пунктах, в природной среде, помогали противопожарным службам округа при ликвидации ДТП.

Так в субботу спасатели провели работу в Пуровском районе по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Напомним, случилось столкновение автомобилей Нива и Урал. В результате водитель и пассажир легковушки были травмированы и заблокированы в машине. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента им помогли выбраться из западни, их передали сотрудникам скорой помощи.

Также на прошедшей неделе Салехардским поисково-спасательным отрядом была проведена тренировка личного состава спасателей при проведении поисково-спасательных работ в горной местности в период низких температур.

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ИСТОЧНИК KP.RU