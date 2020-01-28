2020-01-28T09:04:20+03:00
Общество

Прокуратура проверила обеспеченность сирот жильем

Более 150 человек получили квартиры в 2019 году
Анна Полякова
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Прокуратура проверила обеспеченность сирот жильем Фото: правительство ЯНАОПрокуратура проверила обеспеченность сирот жильем Фото: правительство ЯНАО
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На Ямале с начала 2019 года больше 150 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей должны были получить жилье.

Несмотря на принятые меры, вопрос соблюдения жилищных прав детей указанной категории остается на ежемесячном контроле органов прокуратуры, особое внимание уделяется качеству жилых помещений, предоставляемых сиротам.

Контролирующие органы системно проверяют проект регионального бюджета на обеспечение достаточного финансирования на приобретение жилья для детей-сирот. По закону резерв специализированного жилья должен быть сформирован.

По результатам проведенной работы в автономном округе всем лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделены жилые помещения, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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