В Салехарде стартует прием заявлений в первые классы

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:43:09+03:00

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В Салехарде прием заявлений в 1 классы на 2020-2021 учебный год начнётся 29 января 2020 года с 8 часов утра. За парты сядут 913 сегодняшних дошколят. К новому учебному году планируется открыть 25 общеобразовательных первых классов и 3 для детей с особыми образовательными потребностями.

Приём заявлений в 1 классы будет осуществляться в два этапа. Сначала будут записывать детей, проживающих на территории, закрепленной за школой, а также имеющих льготы при зачислении. А с 1 июля по 5 сентября заявления будут приниматься в любую школу, независимо от места регистрации ребенка, при условии наличия свободных мест.

Приём заявлений и документов в первые классы будет осуществляться через интернет-портал «Е-услуги. Образование». Также можно подать заявление в электронном виде, родители или законные представители ребенка могут обратиться с документами лично в МФЦ, сообщили в администрации ямальской столицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU