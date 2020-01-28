2020-01-28T08:30:53+03:00
Общество

В Пуровском районе приступили к подготовке соревнований на Кар-Нате

В гонках примут участие порядка сотни упряжек
Анна Полякова
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В Пуровском районе приступили к подготовке соревнований на Кар-Нате Фото: puradm.ruВ Пуровском районе приступили к подготовке соревнований на Кар-Нате Фото: puradm.ru
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Состязаниями на фактории «Кар-Нат» Пуровского района откроется весенний марафон спортивных и праздничных мероприятий, посвященных Дню оленевода.

Глава района Андрей Нестерук провел организационное совещание, на котором утвердили план мероприятий, распределили зоны ответственности, чтобы сделать праздник не только красочным, но и комфортным. В этом году районные соревнования проведут в восьмой раз.

Проведение лично-командных соревнований наметили на 21 февраля, на следующий день запланировали организацию гонок. В них поучаствуют порядка сотни упряжек. Свои команды представят все сельскохозяйственные предприятия района, в гонках на оленьих упряжках проявят себя и оленеводы-частники. Накануне гонок для всех участников состязаний в обязательном порядке будет организован медосмотр - мероприятие должно пройти без «участия» алкоголя.

Насыщенной обещает быть и культурная программа праздника – артисты готовят праздничный концерт, организаторы - конкурсы национальной одежды и фольклора. В эти дни на Кар-Нате будет организована выездная торговля, открыты точки с горячим чаем и выпечкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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