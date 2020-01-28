Мошенник в социальной сети выманил у жительницы Лабытнанги деньги

28 Янв. 2020 2020-01-28T07:16:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Лабытнанги расследуют уголовное дело о мошенничестве. 23-летняя горожанка 25 декабря обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что ее ввели в заблуждение, она никак не могла ожидать подвоха.

Выяснилось, что 30 ноября 2019 года неизвестный в личной переписке в социальной сети убедил ее приобрести одежду по выгодной цене. Женщина перевела в качестве предоплаты более 8 тысяч рублей на банковскую карту. Однако оплаченный товар до настоящего времени не получила, денежные средства ей не возвращены.

Полицейские устанавливают личность причастного к совершению данного противоправного деяния, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские призывают граждан быть предельно внимательными при посещении интернет-магазинов в соцсети и не спешить вводить личные данные, реквизиты банковских карт, не убедившись в надежности сайтов.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU