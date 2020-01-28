Мошенник в социальной сети выманил у жительницы Лабытнанги деньги
В Лабытнанги расследуют уголовное дело о мошенничестве. 23-летняя горожанка 25 декабря обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что ее ввели в заблуждение, она никак не могла ожидать подвоха.
Выяснилось, что 30 ноября 2019 года неизвестный в личной переписке в социальной сети убедил ее приобрести одежду по выгодной цене. Женщина перевела в качестве предоплаты более 8 тысяч рублей на банковскую карту. Однако оплаченный товар до настоящего времени не получила, денежные средства ей не возвращены.
Полицейские устанавливают личность причастного к совершению данного противоправного деяния, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Полицейские призывают граждан быть предельно внимательными при посещении интернет-магазинов в соцсети и не спешить вводить личные данные, реквизиты банковских карт, не убедившись в надежности сайтов.
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ИСТОЧНИК KP.RU