2020-01-28T06:17:08+03:00
Общество

Ямальская танцовщица-колясочница переехала в присопосбенную для нее квартиру

Знаменитой спортсменке помогли решить жилищный вопрос
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальская танцовщица-колясочница переехала в присопосбенную для нее квартиру Фото: администрация Нового УренгояЯмальская танцовщица-колясочница переехала в присопосбенную для нее квартиру Фото: администрация Нового Уренгоя
Изменить размер текста:

Известной ямальской танцовщице-колясочнице Анне Лукъянчук помогли решить жилищный вопрос. Спортсменка переехала в двухкомнатную квартиру в микрорайоне Тундровый.

Неравнодушные горожане и предприятия Нового Уренгоя помогли обустроить жилье. В подъезде и на балконе пандусы. Широта дверных проемов позволяет передвигаться на коляске. С приобретением мебели, бытовой техники, предметов первой необходимости тоже помогли. Также Анна получила подарок от главы города Ивана Костогриза.

Все подарки подоспели ко дню ее рождения. Для Анны столько людей и подарков в квартире стало большой неожиданностью, сообщили в администрации города.

- Я знала, что меня ждет сюрприз, но столько теплых слов, цветов и подарков я, конечно, никак не ожидала получить. Очень всем благодарна, вы все для меня – друзья и близкие люди, – сказала она.

Хозяйка тут же пригласила всех на чай со сладким пирогом. Отметим, в минувшем году Анна получила диплом о высшем образовании и уже трудоустроилась. Она продолжает заниматься спортом – танцами на колясках.

Ямальский дуэт третьим местом на чемпионате России по танцам на колясках Фото: страница Дмитрия Артюхова vk.com

Ямальский дуэт третьим местом на чемпионате России по танцам на колясках Фото: страница Дмитрия Артюхова vk.com

Напомним, в ноябре 2019 года губернатор пообещал, что Анна очень скоро отметит новоселье, поскольку ее дом совсем не приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За неделю ямальские спасатели провели 16 аварийно-спасательные операций
Прокуратура проверила обеспеченность сирот жильем
В Салехарде стартует прием заявлений в первые классы
В Пуровском районе приступили к подготовке соревнований на Кар-Нате
Мошенник в социальной сети выманил у жительницы Лабытнанги деньги
Ямальская танцовщица-колясочница переехала в присопосбенную для нее квартиру
Погода на Ямале 28 января: снегопады при северо-западном ветре
В Новом Порту возводят спортивно-оздоровительный комплекс
В Новом Уренгое женщина ограбила мужчину в гостиничном номере
Новый закон о правах коренных народов Севера упростит жизнь тундровиков в ЯНАО
В Лабытнанги раздали по 125 граммов блокадного хлеба
Мнимый сотрудник банка украл у новоуренгойца больше 700 тысяч рублей
Аэропорт Нового Уренгоя составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний
В Тазовском районе готовятся к проведению дней Слёта оленеводов
Ямальцам врачи советуют отказаться от поездок в Китай из-за коронавируса
Ямал вошёл в пятёрку лидеров по использованию цифровых образовательных платформ
В селе Новый Порт строители в морозы возводят спорткомплекс