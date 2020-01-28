Ямальская танцовщица-колясочница переехала в присопосбенную для нее квартиру
Известной ямальской танцовщице-колясочнице Анне Лукъянчук помогли решить жилищный вопрос. Спортсменка переехала в двухкомнатную квартиру в микрорайоне Тундровый.
Неравнодушные горожане и предприятия Нового Уренгоя помогли обустроить жилье. В подъезде и на балконе пандусы. Широта дверных проемов позволяет передвигаться на коляске. С приобретением мебели, бытовой техники, предметов первой необходимости тоже помогли. Также Анна получила подарок от главы города Ивана Костогриза.
Все подарки подоспели ко дню ее рождения. Для Анны столько людей и подарков в квартире стало большой неожиданностью, сообщили в администрации города.
- Я знала, что меня ждет сюрприз, но столько теплых слов, цветов и подарков я, конечно, никак не ожидала получить. Очень всем благодарна, вы все для меня – друзья и близкие люди, – сказала она.
Хозяйка тут же пригласила всех на чай со сладким пирогом. Отметим, в минувшем году Анна получила диплом о высшем образовании и уже трудоустроилась. Она продолжает заниматься спортом – танцами на колясках.
Ямальский дуэт третьим местом на чемпионате России по танцам на колясках Фото: страница Дмитрия Артюхова vk.com
Напомним, в ноябре 2019 года губернатор пообещал, что Анна очень скоро отметит новоселье, поскольку ее дом совсем не приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья.
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ИСТОЧНИК KP.RU