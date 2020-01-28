28 Янв. 2020 2020-01-28T05:22:55+03:00

Погода на Ямале 28 января: снегопады при северо-западном ветре Фото: Анна Полякова

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Во вторник, 28 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 25 градусов, пасмурно, периодически - снег. Ветер северо-западный 6 м/с.

В Ноябрьске -19 градусов, пасмурно, снег будет идти весь день. Ветер северо-западный 7 м/с.

В Новом Уренгое -18 градусов. Пасмурная погода, снег. Ветер северный 6 м/с.

В Надыме -21 градус, пасмурно и снежно. Северо-западный ветер 9 м/с.

В Губкинском -18 градусов, пасмурно, снег не прекратится до ночи. Ветер северо-западный 5 м/с.

В Тарко-Сале - 17 градусов, пасмурно, снег. Ветер северо-западный 3 м/с.

В Муравленко -21 градус, пасмурно, снег – весь день. Ветер северо-западный 7 м/с.

В Лабытнанги -24 градуса, пасмурно, снег - в середине дня и ближе к ночи. Северо-западный ветер 9 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU