В Новом Порту возводят спортивно-оздоровительный комплекс

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:49:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Новый Порт Ямальского района, несмотря на зимний период, строители продолжают возводить металлические конструкции будущего спортивного зала. С приходом тепла приступят к монтажу стен и кровли, отделочные работы и благоустройство территории планируют закончить в ноябре этого года.

Депутат заксобрания ЯНАО Эдуард Яунгад вместе с заместителем главы администрации села и местными общественниками побывали на строительной площадке.

Неподалеку от спорткомплекса совсем скоро начнут строительство крытого хоккейного корта, который приобретен на средства гранта главы Ямальского района. Уже в 2020 году новопортовцы смогут поиграть в хоккей или просто покататься на коньках.

- Всё больше ямальцев постоянно занимаются спортом, конечно же, нас не может это не радовать. Условия для занятий физической культурой должны быть у каждого жителя региона, ведь спорт – это норма жизни, - отметил депутат, пообещав, что продолжит следить за тем, как национальные проекты реализуются в других наших поселках и городах.

Кроме этого, Эдуард Яунгад побывал в новом парке имени Густава Бекмана, осмотрел вело-роллердром, которые были построены по программе «Комфортной среды» и провел личный прием граждан, сообщили в администрации Ямальского района.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU