В Новом Уренгое женщина ограбила мужчину в гостиничном номере

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:29:09+03:00

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В Новом Уренгое полицейские по горячим следам раскрыт грабеж, случившийся 25 января. В дежурную часть обратился мужчина 32-летний мужчина с заявлением о том, что неизвестная дама украла у него мобильный телефон.

Оказалось, что мужчина познакомился с девушкой, отметить это они решили в гостиничном номере. Когда мужчина дошел до «кондиции», подруга воспользовалась нетрезвым состоянием мужчины, взяла у него из рук мобильный телефон и скрылась.

Сотрудниками полиции установили ее личность. Ею оказалась ранее судимая 23-летняя жительница Башкортостана. На нее завели уголовное дело по статье «Грабеж». Женщина может сесть на 4 года.

Похищенное изъято. Оформлена явка с повинной. В отношении подозреваемой решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU