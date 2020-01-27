Новый закон о правах коренных народов Севера упростит жизнь тундровиков в ЯНАО

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:14:06+03:00

Работа над нормой велась больше пяти лет

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Госдума приняла в третьем чтении закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ». В первую очередь, он коснулся установления порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. Только в Салехарде традиционный образ жизни ведет 156 человек, сообщили в администрации ямальской столицы.

Работа над нормой, касающейся сохранения прав коренных малочисленных народов России, велась больше пяти лет. Инициатором создания реестра выступила Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.

Ее президент Григорий Ледков отметил, что без графы в паспорте у тундровиков пропала возможность вести традиционно охотиться. По новому закону ямалец должен будет предоставить в уполномоченный орган только заявление и один из документов, свидетельствующий о его национальной принадлежности.

- Новый закон облегчит реализацию прав коренных малочисленных народов Севера на сохранение традиционного образа жизни. Сделает процесс регистрации КМНС более прозрачным и в списках останутся только те, кому нужна помощь в сохранении традиционного образа жизни, - отметила начальник управления культуры и молодежной политики администрации города Евгения Горбунова.

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ИСТОЧНИК KP.RU