В Лабытнанги раздали по 125 граммов блокадного хлеба

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:32:38+03:00

Всероссийская акция дала старт Году памяти и славы в стране

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Акция памяти «Блокадный хлеб» прошла в Лабытнанги, как и во всей России. Она посвящена 76 годовщине со дня полного снятия блокада Ленинграда. Всероссийская акция дала старт Году памяти и славы в стране.

Сегодня в ямальском городе волонтеры раздавали «блокадный хлеб». Ровно в 125 граммов каждый – это все, что мог получить в день житель осажденного Ленинграда по талонам на одного человека.

Сегодня кусочек «блокадного хлеба» — это символ и, главное, память о героических и трагических событиях Великой Отечественной войны, о мужестве и стойкости жителей осажденного города.

К акции присоединились не только волонтеры, но и предприниматели, а также лабытнангцы, большинство из которых знают об этой важной исторической дате, сообщили в администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU