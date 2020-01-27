27 Янв. 2020 2020-01-27T15:11:26+03:00

Мнимый сотрудник банка украл у новоуренгойца больше 700 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Добычей афериста стали 735 тысяч рублей. 25 января в дежурную часть обратился 44-летний мужчина с заявлением. Он рассказал, как стал жертвой обмана.

Ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он предложил установить дополнительную защиту банковских счетов и убедил новоуренгойца установить систему удаленного доступа к его мобильному телефону и сообщить персональные данные счетов. После этого с банковских карт мужчины были «ушли» 735 тысяч рублей. Тогда и лжесотрудник банка перестал выходить на связь.

Виновному грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция рекомендует не сообщать данные банковских карт и коды в смс-сообщениях неизвестным лицам, не устанавливать на мобильный телефон неизвестных приложений, при поступлении сомнительных звонков не продолжать разговор. Чтобы уточнить информацию - нужно позвонить на телефон «горячей линии» банка.

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ИСТОЧНИК KP.RU