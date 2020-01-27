Аэропорт Нового Уренгоя составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:49:41+03:00

Задержкой считалось отклонение от времени вылета более 15 минут

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Аэропорт Нового Уренгоя по итогам 2019 года подготовил рейтинг пунктуальности авиакомпаний, выполняющих рейсы из газовой столицы России. Всего из ямальского авиаузла в минувшем году выполняли рейсы 39 авиакомпаний. Лидерами признаны авиакомпании «Аэрофлот», «Ямал», «ЮВТ Аэро» и «ИрАэро».

Задержкой считалось отклонение от времени вылета более 15 минут от расписания, при этом задержки из-за погодных условий не считались. В рейтинге учитывались пассажирские регулярные и чартерные рейсы. За минувший год перевозчики совершили 7451 вылет из аэропорта Новый Уренгой.

Отметим также, что в октябре 2019 года аэропорт Новый Уренгой вошёл в сотню самых пунктуальных авиагаваней мира по версии международного аналитического агентства OAG (Великобритания), заняв 88-ю строчку рейтинга (из 1200 аэропортов мира) с результатом 90,3%, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

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ИСТОЧНИК KP.RU