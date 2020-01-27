2020-01-27T14:10:19+03:00
Общество

В Тазовском районе готовятся к проведению дней Слёта оленеводов

Нововведением станет появление официального бренда праздника
Анна Полякова
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В Тазовском районе готовятся к проведению дней Слёта оленеводов Фото: tasu.ruВ Тазовском районе готовятся к проведению дней Слёта оленеводов Фото: tasu.ru
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На территории Тазовского района 28 марта стартует главный зимний национальный праздник – День оленевода. Нововведением этого года станет появление официального бренда – «Сэр Ты» (Белый олень). Он будет использоваться на всех информационных материалах праздника, сувенирах и призах участникам. Также в гости приедут «сказочные герои России». Они примут участие в фестивале брендов.

Народные гуляния, как и в предыдущие годы, будут проводиться на берегу реки Таз. Традиционно Слеты оленеводов в районе проходят в поселке Тазовском, селах Антипаюта и Гыда и завершатся 17 апреля. После торжественного открытия праздника состоятся соревнования по национальным видам спорта: метание тынзяна на хорей, национальная борьба, прыжки через нарты, бег с палкой, гонки на оленьих упряжках среди мужчин и женщин. Гостей и жителей муниципалитета исполнением концертных номеров порадуют приглашенные и местные артисты.

Традиционно кочевники в дни праздника также смогут подать заявления, получить различные справки и документы, материальную и натуральную помощь.

- В ходе праздника тундровики должны решить большинство своих дел за очень короткий период. По этой причине необходимо уже сейчас начать тщательную подготовку по всем сферам, проанализировав предыдущий опыт проведения Слёта, - отметил глава района Василий Паршаков.

Заблаговременно начинается работа по прохождению оленеводами медицинских осмотров. Получить необходимые прививки и пройти вакцинацию против сибирской язвы можно как в дни слёта, так и заранее. Обслуживание жителей из числа коренного населения, ведущих традиционный образ жизни производится вне очереди. На каждой площадке спортивных соревнований будет присутствовать медперсонал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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