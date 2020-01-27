2020-01-27T13:50:52+03:00
Общество

Ямальцам врачи советуют отказаться от поездок в Китай из-за коронавируса

Главврач Ямальского центра медицинской профилактики дал рекомендации [видео]
Анна Полякова
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Ямальцам врачи советуют отказаться от поездок в Китай из-за коронавирусаЯмальцам врачи советуют отказаться от поездок в Китай из-за коронавирусаФото: Ольга Крыльцова
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Многие ямальцы взбудоражены вестями о распространении нового вируса из Китая. Главный врач Ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев в видеообращении к землякам рассказал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте», что нужно предпринять, чтобы не заболеть.

Он отметил, что опасность, которую представляет вирус, по данным Всемирной организации здравоохранения, недостаточна для того, чтобы объявить чрезвычайную ситуацию. В первую очередь, вирус опасен для лиц со слабой иммунной системой — это дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

- Мы предостерегаем ямальцев от поездок в Китай и от посещения публичных мест с большим скоплением людей, — сказал Сергей Токарев.

Главный профилактолог подчеркнул, что тем ямальцам, которые все же оказались в Китае или планируют поездку, то важно соблюдать правила личной гигиены: мыть руки и ополаскивать лицо, в публичном месте носить медицинскую маску с заменой через каждые два часа.

Кто касается посылок из Китая, то по словам Сергея Токарева, данных о том, что вещи, представляют собой какую-то опасность – нет. При этом он напомнил, что о важности здорового образа жизни. Достаточная продолжительность сна и рациональное питание помогут поддержать на должном уровне ваш иммунитет.

Он посоветовал не допускать в употребление в пищу мясо животных и птиц недостаточной термической обработки в Китае и странах, где уже были случаи проявления коронавируса.

Напомним, несмотря на все попытки китайских властей сдержать распространение коронавируса, им заразились уже более 800 человек. Как сообщает BBC, вирус проник на территорию США, Тайланда, Южной Кореи, Вьетнама и Саудовской Аравии.

Фото: сообщество «Ямальского центра медицинской профилактики» vk.com

Фото: сообщество «Ямальского центра медицинской профилактики» vk.com

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Ямальцам врачи советуют отказаться от поездок в Китай из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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