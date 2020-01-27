27 Янв. 2020 2020-01-27T13:12:27+03:00

Ямал вошёл в пятёрку лидеров по использованию цифровых образовательных платформ Фото: yanao.ru

Более половины ямальских школьников и студентов учатся в интернете

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Ямал активно использует цифровые образовательные платформы. Проектный офис нацпроекта «Образование» представил результаты исследования. Три главных поставщиках электронного образовательного контента – проекты Яндекс, Учи.ру и ЯКласс. В пятерке лидеров, кроме Ямала, Тюменская, Тамбовская, Калининградская области и Москва.

Более половины ямальских школьников и студентов регулярно пользуются этими электронными ресурсами.

Как отмечает директор окружного департамента образования Марина Кравец, цифровые решения повышают качество работы педагогов с детьми по изучению наиболее сложных тем школьной программы, углубленного изучения математики, физики, информатики.

С 2020 года в округе пройдёт апробация цифровых ресурсов: «мобильное электронное образование», «физикон», «skyeng», «открытая школа» и других.

По инициативе губернатора Дмитрия Артюхова округ вошёл в число 13 пилотных регионов по созданию цифровой образовательной среды. В результате Федерация предоставила субсидии на приобретение оборудования и материалов, необходимых для развития инфраструктуры 26 школ.

Кроме того, в 2019 году Ямал стал победителем конкурсного отбора и получил 25 миллионов рублей федеральной субсидии на цифровое дооснащение школ. 81 учреждение будет модернизировано в 2020 году, сообщает правительство ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU