В селе Новый Порт строители в морозы возводят спорткомплекс
В селе Новый Порт Ямальского района возводят спортивно-оздоровительный комплекс.
Накануне стройплощадку посетил депутат Заксобрания ЯНАО Эдуард Яунгад. Работы на объекте не прекращаются даже в морозы.
Сейчас строители возводят металлические конструкции спортивного зала. С приходом тепла приступят к монтажу стен и кровли, отделочные работы и благоустройство территории планируют закончить в 2020 году.
Кроме того, Эдуард Яунгад посетил Новопортовский рыбозавод, побывал в сетепосадочном цехе, где готовятся снасти к путине. В завершении поездки народный избранник провел личный приём граждан. Большая часть обращений касалась трудоустройства и решения жилищных проблем.
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ИСТОЧНИК KP.RU