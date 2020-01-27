2020-01-27T12:30:40+03:00
Общество

В селе Новый Порт строители в морозы возводят спорткомплекс

Общественники и депутат побывали на стройплощадке
Алена Кульмухаметова
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В селе Новый Порт строители в морозы возводят спорткомплекс. Фото с сайта Заксобрания ЯНАОВ селе Новый Порт строители в морозы возводят спорткомплекс. Фото с сайта Заксобрания ЯНАО
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В селе Новый Порт Ямальского района возводят спортивно-оздоровительный комплекс.

Накануне стройплощадку посетил депутат Заксобрания ЯНАО Эдуард Яунгад. Работы на объекте не прекращаются даже в морозы.

Сейчас строители возводят металлические конструкции спортивного зала. С приходом тепла приступят к монтажу стен и кровли, отделочные работы и благоустройство территории планируют закончить в 2020 году.

Кроме того, Эдуард Яунгад посетил Новопортовский рыбозавод, побывал в сетепосадочном цехе, где готовятся снасти к путине. В завершении поездки народный избранник провел личный приём граждан. Большая часть обращений касалась трудоустройства и решения жилищных проблем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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