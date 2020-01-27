2020-01-27T12:31:21+03:00
Общество

Тазовские чиновники не упомянули в декларации о всех доходах

Все они привлечены к дисциплинарной ответственности
Алена Кульмухаметова
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Тазовские чиновники не упомянули в декларации о всех доходахТазовские чиновники не упомянули в декларации о всех доходахФото: pixabay.com
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Сразу четыре тазовских чиновника нарушили закон о коррупции, не указав полный список всех полученных ими доходов и наличия имущества.

По данным прокуратуры Тазовского района, во время плановой проверки выяснилось, что в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год руководитель дирекции жилищной политики Тазовского района скрыл информацию о доходе в сумме 60 тыс. руб., полученного за участие в работе коллегиального органа.

Директор управления капитального строительства Тазовского района в справке о доходах за 2018 год не указал, что является владельцем моторного судна.

Также скрыл доходы начальник управления культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма администрации и начальник департамента образования администрации Тазовского района.

В данный момент нарушения устранены, у работников истребованы уточненные сведения об имущественном положении и размещены на официальном сайте, указанные чиновники привлечены к дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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