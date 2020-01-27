27 Янв. 2020 2020-01-27T12:32:05+03:00

В Лабытнангах 2020 год посвятят архивам. Фото с сайта правительства ЯНАО

В рамках мероприятий пройдут конкурсы и презентации

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Минувшая пятница, 24 января, стала днем торжественного открытия года архивов В городе Лабытнанги. Мероприятие состоялось в детской школе искусств.

По словам главы города Марины Тресковой, нынешний год посвящен людям, которые кропотливо, бережно, с ювелирной виртуозностью выстраивают мостик между прошлым и будущим.

- Я хочу провозгласить 2020 год в Лабытнанги – Годом архивов. Выбор этот сделан неслучайно. В минувшем году наши архивисты показали отличные результаты на региональном уровне, поднявшись на самые высокие позиции в окружном конкурсе профессионального мастерства, – сказала градоначальник.

Во время проведения Года архивов запланировано создание презентаций «История организации в фотографиях», акция «История города в фотографиях семейного архива», подготовка видеоинтервью с лабытнангцами «Север – моя судьба» и конкурс «История моей семьи».

Подобными мероприятиями архивисты надеются привлечь жителей города Семи лиственниц и организации, действующие на его территории, к формированию и дальнейшему пополнению сведений об истории Лабытнанги.

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ИСТОЧНИК KP.RU