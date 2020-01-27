В экопункте Нового Уренгоя собрали рекордное количество пластика и макулатуры

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:41:31+03:00

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В Новом Уренгое продолжается реализация городского экологического проекта «ЭкоНур». Как сообщили в администрации города, на экопункте в школе №16 25 января было собрано рекордное количество пластика и макулатуры в этом учебном году.

Всего за эко-час волонтеры проекта приняли 6 тысяч бутылок и более тонны макулатуры. Все собранное вторсырье МУП «Уренгойское городское хозяйство» отправит на переработку.

В Новом Уренгое организовано шесть экопунктов. Режим приема пластиковых бутылок, жестяных банок, макулатуры опубликован на официальной странице администрации города.

В первую пятницу месяца прием вторсырья идет в школе №8, во вторую пятницу месяца – в школе №3, в третью – в школе №7, в четвертую – в школе №16, в пятую пятницу (если она выпадает) – в школе №17. В школе им. Д.И. Коротчаево бумагу и пластик принимают каждую пятницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU