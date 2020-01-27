В Пуровском районе продлили приём заявок на конкурс бюджетных инициатив

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:29:33+03:00

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В Пуровском районе любой желающий, который знает, как изменить жизнь своего двора, поселка или города к лучшему может участвовать в конкурсе бюджетных инициатив. На реализацию лучших идей направят десять миллионов рублей из районного бюджета. Приём заявок на участие в конкурсе решили продлить до 29 февраля.

Конкурсная комиссия ждёт от пуровчан проектов по благоустройству дворовых территорий, установки детских и спортивных площадок, ремонту дорог и тротуаров, оснащению учреждений культуры, образования, спорта новым инвентарём.

Напомним, суть инициативного бюджетирования – когда жители самостоятельно определяют проблемы, выдвигают идеи по их решению и контролируют расходование средств и качество работ. Такой подход позволяет максимально эффективно расходовать бюджетные средства и привлечь как можно больше пуровчан к решению вопросов местного значения.

Первый районный конкурс инициатив был проведен два года назад. Его победителем стал центр развития туризма с инициативой создания в Тарко-Сале веревочного парка для занятий фрироупом – его открыли возле стадиона спортшколы АВАНГАРД, сообщает администрация Пуровского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU