2020-01-27T10:21:50+03:00
Общество

«Ёлка заботы» подарила мальчику из Нового Уренгоя дельфинотерапию

С ребенком занимаются профессионалы
Анна Полякова
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«Ёлка заботы» подарила мальчику из Нового Уренгоя дельфинотерапию Фото: администрация Нового Уренгоя«Ёлка заботы» подарила мальчику из Нового Уренгоя дельфинотерапию Фото: администрация Нового Уренгоя
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Юный новоуренгоец Георгий Рачек стал участником акции «Ёлка заботы». В подарок он получил курсы дельфинотерапии, которые мальчик в эти дни проходит в поселке Джубга в Краснодарском крае.

Как рассказала мама мальчика Татьяна Маликова, на курсе дельфинотерапии семья побывала впервые. С детьми занимаются профессионалы своего дела, очень терпеливые и понимающие инструкторы. Гоша подружился с дельфинами, он с нетерпением ждет каждое занятие.

- Каждый день в поведении сына появляется что-то новое. Пытается повторять слова, чему мы очень рады. У ребенка море положительных эмоций, – отметила мама.

Такой подарок семья получила его от главного врача Новоуренгойской центральной городской больницы, председателя Гордумы Ирины Груздевой, сообщает администрация города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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