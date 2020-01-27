«Ёлка заботы» подарила мальчику из Нового Уренгоя дельфинотерапию

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:21:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Юный новоуренгоец Георгий Рачек стал участником акции «Ёлка заботы». В подарок он получил курсы дельфинотерапии, которые мальчик в эти дни проходит в поселке Джубга в Краснодарском крае.

Как рассказала мама мальчика Татьяна Маликова, на курсе дельфинотерапии семья побывала впервые. С детьми занимаются профессионалы своего дела, очень терпеливые и понимающие инструкторы. Гоша подружился с дельфинами, он с нетерпением ждет каждое занятие.

- Каждый день в поведении сына появляется что-то новое. Пытается повторять слова, чему мы очень рады. У ребенка море положительных эмоций, – отметила мама.

Такой подарок семья получила его от главного врача Новоуренгойской центральной городской больницы, председателя Гордумы Ирины Груздевой, сообщает администрация города.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU