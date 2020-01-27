Вахтовик на Ямале отправил интимное видео бывшей возлюбленной ее начальнику

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:51:12+03:00

Мужчина заявил, что так он исполнил свой гражданский долг

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В Пуровском районе судят вахтовика за нарушении неприкосновенности частной жизни. 42-летний житель Курганской области решил отомстить своей бывшей возлюбленной за разрыв отношений. По данным следствия, 30 мая 2019 года он отправил на электронный адрес учреждения, где она работала, видеозапись, изображающую жизнь женщины, порочащую ее честь и достоинство.

Во время предварительного следствия мужчина свою вину не признал. Он заявил, что изготовил данную видеозапись на рабочем месте потерпевшей во время их свидания, а позже, отправив ролик начальству, исполнил свой гражданский долг.

По его словам, он намеренно хотел создать для женщины проблемы на работе, так как испытывал к ней в последнее время неприязненные отношения, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU