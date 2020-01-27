2020-01-27T09:35:07+03:00
Общество

В Надыме после вмешательства прокуратуры в магазинах снизили цены

Виновные привлечены к ответственности
Анна Полякова
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В Надыме после вмешательства прокуратуры в магазинах снизили цены Фото: правительство ЯНАОВ Надыме после вмешательства прокуратуры в магазинах снизили цены Фото: правительство ЯНАО
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Надымская городская прокуратура обнаружила завышенные цены в двух магазинах. Нарушения законодательства о ценообразовании выявили в «Мечте» и «Березке».

Оказалось, что два индивидуальных предпринимателя проигнорировали закон. В ходе проверки предельных торговых надбавок на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости выявлены факты завышения их размера к цене закупа. Слишком дорого продавали сахарный песок, масло сливочное «Крестьянское», молоко.

За допущенные нарушения по постановлениям прокурора виновные привлечены к административной ответственности. В настоящее время торговые надбавки установлены в допустимых размерах, сообщает прокуратура ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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