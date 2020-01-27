27 Янв. 2020 2020-01-27T08:34:05+03:00

Три ямальских зимника работают в штатном режиме Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Четвертый пока не введен в эксплуатацию

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Все три действующих зимника на Ямале 27 января работают в штатном режиме, сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

Сезонная трасса Надым – Салехард после непогоды открылась накануне днем. На нее пропускают все виды транспортных средств массой до 30 тонн.

Зимник Коротчаево – Красноселькуп открыт для любых автомобилей массой до 30 тонн.

Проезд по сезонной автодороге Лабытнаги – Мужи – Азовы – Теги открыт для движения всех транспортных средств общей массой до 20 тонн.

Автозимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр–Сале пока не введен в эксплуатацию. Дорожники планируют открыть его 28 января. Напомним, эта сезонная трасса практически полностью проходит по поверхности реки. Она традиционно открывается позже остальных.

Информацию о работе зимников можно получить по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

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ИСТОЧНИК KP.RU