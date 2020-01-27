Пуровские подростки увековечат память о героях-земляках

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:25:07+03:00

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Педагоги и воспитанники пурпейского дома детского творчества разработали социально-значимый проект «Свидетели Великой Победы». Его подготовили 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Главная цель проекта - сохранить правду о военном времени и его героях. Участники разрабатывают интернет-книгу со свидетельствами военного времени. Ребята встречались с живущими в посёлке детьми войны, тружениками тыла, брали у них интервью.

Сейчас занимаются монтажом всех съемок. Творческая группа обрабатывает всю собранную информацию - копии чёрно-белых снимков и сведения о героях и свидетелях Великой Отечественной, чтобы разместить на интернет-странице в соцсети «ВКонтакте».

Ребята и педагоги уверены, что практически у каждой семьи есть свои истории о Великой Отечественной войне, и просят ими поделиться. Первый этап реализации пуровчане начали ещё осенью 2019. В ноябре стали призёрами районного конкурса «Отечество. Победа. Память». После празднования юбилея Победы работа над проектом продолжится, сообщили в администрации Пуровского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU