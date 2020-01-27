2020-01-27T08:25:07+03:00
Общество

Пуровские подростки увековечат память о героях-земляках

Школьники разрабатывают интернет-книгу со свидетельствами военного времени
Анна Полякова
Поделиться:
Пуровские подростки увековечат память о героях-земляках Фото: puradm.ruПуровские подростки увековечат память о героях-земляках Фото: puradm.ru
Изменить размер текста:

Педагоги и воспитанники пурпейского дома детского творчества разработали социально-значимый проект «Свидетели Великой Победы». Его подготовили 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Главная цель проекта - сохранить правду о военном времени и его героях. Участники разрабатывают интернет-книгу со свидетельствами военного времени. Ребята встречались с живущими в посёлке детьми войны, тружениками тыла, брали у них интервью.

Сейчас занимаются монтажом всех съемок. Творческая группа обрабатывает всю собранную информацию - копии чёрно-белых снимков и сведения о героях и свидетелях Великой Отечественной, чтобы разместить на интернет-странице в соцсети «ВКонтакте».

Ребята и педагоги уверены, что практически у каждой семьи есть свои истории о Великой Отечественной войне, и просят ими поделиться. Первый этап реализации пуровчане начали ещё осенью 2019. В ноябре стали призёрами районного конкурса «Отечество. Победа. Память». После празднования юбилея Победы работа над проектом продолжится, сообщили в администрации Пуровского района.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В экопункте Нового Уренгоя собрали рекордное количество пластика и макулатуры
В Пуровском районе продлили приём заявок на конкурс бюджетных инициатив
«Ёлка заботы» подарила мальчику из Нового Уренгоя дельфинотерапию
Вахтовик на Ямале отправил интимное видео бывшей возлюбленной ее начальнику
В Надыме после вмешательства прокуратуры в магазинах снизили цены
На Ямале тундровик случайно прострелил стенку чума и убил человека на улице
Три ямальских зимника работают в штатном режиме
Пуровские подростки увековечат память о героях-земляках
В Ноябрьске решают судьбу старого общежития
Ямал месяц будет чествовать защитников Отечества
Шесть человек получили травмы в авариях на Ямале в выходные
«Ёлка желаний»: мечта ямальского школьника о «Ералаше» сбылась
Погода на Ямале 27 января: ожидается похолодание и снегопады
В Надыме активно убирают снег с основных городских автомагистралей
В Лабытнанги 2020 год объявлен Годом архивов
На Ямале огнеборцы ликвидировали последствия нескольких ДТП
Погода на Ямале 26 января: температура упадёт ниже -20 градусов
Уровень собираемости взносов на капремонт на Ямале в 2019 году составил 108%