В Ноябрьске решают судьбу старого общежития

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:02:19+03:00

Это одно из первых капитальных строений в городе, в котором теперь страшно жить

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В мэрии Ноябрьска сегодня, 27 января, пройдет рабочее совещание, посвящённое содержанию и обслуживанию дома на ул. Холмогорской, 13. Это одно из первых капитальных строений в городе. Здание возвели в 1982 году.

До совещания, в воскресенье, глава Ноябрьска Алексей Романов встретился с жителями общежития. Ранее к мэру обратилась ноябрянка, которая пожаловалась на то, что некоторые помещения находятся в плохом состоянии.

«ЖЭУ не планирует ремонт, а жить в таких условиях ужасно и страшно. Прошу взять наше общежитие на контроль», - написала женщина в Инстаграм градоначальнику.

Поскольку пообщаться с ним хотели и другие жильцы, встретиться решили в выходные, чтобы в беседе могли участвовать максимальное количество желающих. В результате на месте Алексей Романов лично оценил все проблемы общежития, о которых говорили жильцы. Список вопросов обширный, требует тщательного подхода, отметили в администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU