Ямал месяц будет чествовать защитников Отечества

27 Янв. 2020 2020-01-27T07:48:42+03:00

Праздничные мероприятия для ямальцев пройдут не только в самом регионе

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На Ямале стартовал месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню защитника Отечества. В первую очередь, его задача - военно-патриотическое и спортивное воспитание молодежи, повышение престижа военной службы, формирование уважительного отношения к защитникам Отечества.

Праздничные мероприятия для ямальцев пройдут не только в самом регионе, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и в Тюменской области. В этих городах состоятся вечера чествования ветеранов Великой Отечественной войны, торжественные собрания, мероприятия к Дню защитника Отечества и воинские ритуалы. В них примут участие военнослужащие, призванные из автономного округа.

Мероприятия продлятся до 23 февраля. Молодым северянам расскажут об истории и традициях Российской армии, о земляках, проявивших мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны и в боевых действиях в Республике Афганистан и Чеченской Республике.

Будут организованы мероприятия, посвященные дням воинской славы России, на которые пригласят сотрудников военных комиссариатов, ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий, представителей общественных организаций и объединений.

К 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана (15 февраля 1989 года) состоятся встречи, вечера чествования участников боевых действий, спортивные соревнования и возложение цветов к мемориалам и обелискам погибших воинов.

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ИСТОЧНИК KP.RU