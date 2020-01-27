27 Янв. 2020 2020-01-27T07:30:51+03:00

Шесть человек получили травмы в авариях на Ямале в выходные Фото: Госавтоинспекция Ямала

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За минувшие выходные на ямальских дорогах зарегистрировано 32 ДТП, в четырех из них пострадали люди. Травмы получили шесть человек, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

Так 25 января авария произошла около 12 часов 10 минут на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, «зимняя автодорога Ноябрьск - пос. Ханымей» – цех ДНГ № 6 «Спорышевского месторождения». Водитель автомобиля «Лада» не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с грузовиком «Урал». В результате водитель и пассажир легковушки травмированы.

В этом же городе около 14 часов 10 минут на нерегулируемом перекрестке проспекта Мира и улицы Северной водитель атомобиля «Mercedes» при выезде со второстепенной дороги не пропустил «Nissan». Травмы получил водитель второй машины.

На 2 км автодороги «Центральный проезд - промзона № 11» вечером в субботу водитель автомобиля «Тoyota» отправил в больницу на пешехода, сбив его.

На 307 километре автодороги «Сургут – Салехард» женщина за рулем «Kia» не учла скорость движения, особенности и состояние машины и вылетела на встречку, где произошло столкновение с автомобилем «Volvo» с полуприцепом. Женщина госпитализирована, травмы получил и ее пассажир.

По данным Госавтоинспекции, с начала 2020 года на ямальских дорогах в 425 зарегистрированных ДТП погибли 4 человека и 37 травмированы, в их числе 2 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU