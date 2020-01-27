2020-01-27T06:29:29+03:00
Общество

«Ёлка желаний»: мечта ямальского школьника о «Ералаше» сбылась

Мальчик решил сам написать сценарий для нового выпуска
Анна Полякова
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«Ёлка желаний»: мечта ямальского школьника о «Ералаше» сбылась Фото: страница Дмитрия Артюхова vk.com«Ёлка желаний»: мечта ямальского школьника о «Ералаше» сбылась Фото: страница Дмитрия Артюхова vk.com
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Сбылась необычная мечта Вани Манойлова, школьника из Муравленко. Он стал участников «Ёлки желаний», написав, что всегда хотел побывать на съёмках «Ералаша».

Этот юмористический журнал для детей Ваня предпочитает большинству других фильмов и программ. Он смотрел почти все серии - и советские, и современные, знает актёров и делает зарисовки киножурнала. В этом ему помогают уроки в художественной школе.

Об этом удивительном мальчике написал на своей страничке в социальной сети «В Контакте» губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Теперь талантливый школьник знает, как устроен весь процесс создания фильма. Весь день он провёл на съёмочной площадке новой серии «Справедливость».

«По телефону Ваня и его мама поделились впечатлениями и идеей - создать одну серию на Ямале. Договорились, что Ваня сам напишет к ней сценарий», - рассказал глава региона.

Эта новогодняя акция уже помогла исполнить 59 заветных желаний юных ямальцев. Впереди ещё 13. Губернатор признался, что рад принимать в ней участие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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