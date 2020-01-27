27 Янв. 2020 2020-01-27T05:18:08+03:00

Погода на Ямале 27 января: ожидается похолодание и снегопады Фото: pixabay.com

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В понедельник, 27 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 28 градусов, пасмурно. Снег ожидается поздно вечером. Ветер северо-восточный 4 м/с.

В Ноябрьске -15 градусов, пасмурно, снегопад. Ветер восточный 6 м/с.

В Новом Уренгое -22 градуса. Пасмурная погода, снег – в первой половине дня. Ветер восточный 4 м/с.

В Надыме -26 градусов, Днем – солнечно и без осадков. Ближе к ночи – небольшой снег. Восточный ветер 4 м/с.

В Губкинском -18 градусов, пасмурно. Во второй половине дня - снег. Ветер восточный 6 м/с.

В Тарко-Сале - 19 градусов, пасмурно, во второй половине дня - снег. Ветер восточный 5 м/с.

В Муравленко -18 градусов, пасмурно, снег – весь день. Ветер восточный 6 м/с.

В Лабытнанги -27 градусов, пасмурно, в середине дня – кратковременный снег. Северо-восточный ветер 3 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU