В Надыме активно убирают снег с основных городских автомагистралей

26 Янв. 2020 2020-01-26T16:54:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Работники «Надымгоравтодора» в эти выходные убирают снежные горы с основных автомагистралей Надыма, а также чистят тротуары и убирают дворы в посёлке Лесном. Как сообщили в пресс-службе города, продолжается работа над вывозом снега из микрорайонов, который собрали во время уборки дворов.

С 27 января дорожники будут работать по графику, опубликованном на сайте администрации Надымского района и в официальной группе VK «Надым и Надымский район». Правда, в графике возможны изменения, связанные с погодой.

Горожан просят с пониманием отнестись к просьбам убирать машины на время уборки дворов от снега. Все объявления размещаются на дверях подъездов.

ИСТОЧНИК KP.RU