2020-01-26T16:54:14+03:00
Происшествия

В Надыме активно убирают снег с основных городских автомагистралей

Работы идут даже в выходные
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Надыме активно убирают снег с основных городских автомагистралей. Фото: администрация Надымского районаВ Надыме активно убирают снег с основных городских автомагистралей. Фото: администрация Надымского района
Изменить размер текста:

Работники «Надымгоравтодора» в эти выходные убирают снежные горы с основных автомагистралей Надыма, а также чистят тротуары и убирают дворы в посёлке Лесном. Как сообщили в пресс-службе города, продолжается работа над вывозом снега из микрорайонов, который собрали во время уборки дворов.

С 27 января дорожники будут работать по графику, опубликованном на сайте администрации Надымского района и в официальной группе VK «Надым и Надымский район». Правда, в графике возможны изменения, связанные с погодой.

Горожан просят с пониманием отнестись к просьбам убирать машины на время уборки дворов от снега. Все объявления размещаются на дверях подъездов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Надыме активно убирают снег с основных городских автомагистралей
В Лабытнанги 2020 год объявлен Годом архивов
На Ямале огнеборцы ликвидировали последствия нескольких ДТП
Погода на Ямале 26 января: температура упадёт ниже -20 градусов
Уровень собираемости взносов на капремонт на Ямале в 2019 году составил 108%
В Надыме спортсмены-полицейские участвуют в окружном чемпионате по борьбе дзюдо
В Новом Уренгое ищут 46-летнего украинца, который занимался сбытом наркотиков
Ямальских тундровиков за Полярным Кругом обеспечили связью
Погода на Ямале 25 января: небольшой снег и до -17
Новоуренгойцу, задержанному с наркотиками, грозит 10 лет тюрьмы
Победитель конкурса «Команда Урала» прошла стажировку в департаменте внешних связей
В Красноселькупском районе нарушали правила безопасности на соцобъектах
Ямальская шахматистка проиграла китаянке в матче за титул чемпионки мира
Губкинский возводит два детсада, чтобы яслей хватило всем
Поисковые отряды Ямала впервые получат региональные субсидии
Глава Нового Уренгоя поздравил студентов с Татьяниным днем
«КотоПес» в Лабытнанги проведет день открытых дверей
На Ямале определились с датами проведения Дней оленевода
В новом микрорайоне Салехарда в 2020 году построят детский сад и школу
Автозимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр–Сале запустят 28 января
В Новом Уренгое откроют кабинет для теста на ВИЧ без формальностей
В Тазовском районе 90-летие рыбозавода будут отмечать два дня
На Ямале после непогоды открылся зимник Надым - Салехард
На Ямале запланировали масштабный ремонт дорог в рамках нацпроекта
В Ханымее уточняют график ремонтов в подъездах многоквартирников