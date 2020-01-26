26 Янв. 2020 2020-01-26T11:26:17+03:00

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В Лабытнанги 2020 год объявлен Годом архивов, основная цель которого – привлечь горожан к сохранению документального наследия, истории семьи и родного края, исторических сведениях о гражданах и организациях города.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, торжественное открытие состоялось в минувшую пятницу, 24 января. По словам главы города Марины Тресковой, год будет посвящён людям, которые выстраивают мостик между прошлым и будущим. Эти люди – работники архивов.

- В прошлом году архивисты показали отличные результаты на региональном уровне, поднявшись на самые высокие позиции в окружном конкурсе профессионального мастерства, ещё раз доказав, что привыкли отдавать своему труду не только время и опыт, но и саму душу, - отметила Марина Тарасова.

В Год архивов создадут презентацию «История организации в фотографиях», проведут акцию «История города в фотографиях семейного архива», подготовят интервью с горожанами «Север – моя судьба» и проведут конкурс «История моей семьи».

ИСТОЧНИК KP.RU