На Ямале огнеборцы ликвидировали последствия нескольких ДТП

26 Янв. 2020 2020-01-26T08:11:13+03:00

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На Ямале 26 января пожарные службы МЧС привлекались к ликвидации последствий после ДТП.

На 13 километре в 11.34 автодороги Харп-Лабытнанги водитель автомобиля «ВАЗ 2114» не справился с управлением и съехал в кювет. На место происшествия направили двух человек личного состава и 1 единица спецтехники противопожарной службы ЯНАО.

В Новом Уренгое на Южной объездной в 12.03 столкнулись два автомобиля: «Daewoo Nexiа» и фура «Freightliner». На место происшествия приехали 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники МЧС.

На 10-м километре автозимника Ноябрьск-Ханымей в 12.28 столкнулись автомобили «ВАЗ 2121» и «КАМАЗ Вахта». На место происшествия были направлены 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU