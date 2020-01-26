2020-01-26T05:04:33+03:00
Общество

Погода на Ямале 26 января: температура упадёт ниже -20 градусов

Ожидается облачность и небольшой снег
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода на Ямале 26 января: температура упадёт ниже -20 градусовПогода на Ямале 26 января: температура упадёт ниже -20 градусовФото: Татьяна Коркина
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На Ямале сегодня, 26 января, ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер северный с переходом на северо-восточный и юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -20…-24 C, днём -18…-22 C.

В Приуральском районе переменная область, без осадков. Ветер северо-восточный, 2-6 м/с. Температура воздуха ночью -23…-24 C, днём -22…-23 C.

В Шурышкарском районе переменная область, небольшой снег. Ветер северный, 2-6 м/с. Температура воздуха ночью -22…-23 C, днём -21…-22 C.

В Ямальском районе переменная область, без осадков. Ветер северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -21…-24 C, днём -19…-23 C.

В Тазовском районе переменная область, без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -23…-24 C, днём -21…-22 C.

В Красноселькупском районе переменная область, небольшой снег. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -19…-20 C, днём -18…-19 C.

В Пуровском районе переменная область, небольшой снег. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -19…-24 C, днём -17…-21 C.

В Надымском районе переменная область, небольшой снег. Ветер юго-западный, 3-7 м/с. Температура воздуха ночью -22…-24 C, днём -21…-22 C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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