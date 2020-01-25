Уровень собираемости взносов на капремонт на Ямале в 2019 году составил 108%

25 Янв. 2020 2020-01-25T13:17:39+03:00

Это на 13% больше, чем в прошлом году

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Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт на Ямале за 11 месяцев в 2019 году составил 108%, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В среднем же по России уровень собираемости взносов на капремонт составил 93,3%. Как сообщили в Фонде капитального ремонта МКД в ЯНАО, это – результат активной претензионно-исковой работы Фонда с должниками, как в отношении физических, так и в отношении юридических лиц.

Обязанность оплачивать взносы появилась у собственников жилья, чьи квадратные метры попали в региональную программу капремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в ЯНАО, с 1 октября 2015 года. При этом размер ежемесячного минимального взноса на капремонт в ЯНАО не меняется с начала запуска региональной программы в регионе и в течение пяти лет составляет 10,5 рублей за 1 кв. м общей площади помещения.

Задолженность по оплате взносов на капремонт взыскиваются в судебном порядке и, чаще всего, на основании судебного приказа.

ИСТОЧНИК KP.RU