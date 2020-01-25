2020-01-25T10:24:53+03:00
Спорт

В Надыме спортсмены-полицейские участвуют в окружном чемпионате по борьбе дзюдо

Чемпионат стартовал 25 января
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: администрация Надымского районаФото: администрация Надымского района
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В Надыме сегодня, 25 января, проходит чемпионат УМВД России по ЯНАО по борьбе дзюдо. Как сообщили в администрации Надымского района, в соревнованиях принимают представители отделов МВД России из Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Муравленко, а также из Надымского, Пуровского и Красноселькупского районов.

Чемпионат проходит в Надыме уже в четвёртый раз. Мероприятие проводится для повышения уровня боевой подготовки сотрудников УМВД по ЯНАО и выявления перспективных спортсменов, чтобы сформировать сборную команды с дальнейшим участием в лично-командном чемпионате МВД России по борьбе дзюдо.

Напомним, в прошлом году в соревнованиях приняли участие около пятидесяти представителей отделов МВД России. Спортивные полицейские приезжали из Надымского, Пуровского, Красноселькупского, Тазовского и Приуральского районов, из городов Салехарда, Лабытнанги, Ноябрьска, Нового Уренгоя и Губкинского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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