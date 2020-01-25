В Новом Уренгое ищут 46-летнего украинца, который занимался сбытом наркотиков

25 Янв. 2020 2020-01-25T08:29:57+03:00

Он может скрываться как в Новом Уренгое, так и в других городах

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В Новом Уренгое разыскивают 46-летнего Комаря Сергея Александровича, уроженца Донецкой области (Украина), который проживал на территории города. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, мужчина подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

По имеющейся информации, он может скрываться как в Новом Уренгое, так и в других российских городах.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить по телефону: 8 (3494) 24-61-09, 8 (3494) 24-61-65, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU