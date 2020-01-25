Ямальских тундровиков за Полярным Кругом обеспечили связью

25 Янв. 2020 2020-01-25T08:19:57+03:00

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Наиболее удаленные из них – это Сеяха и Гыда, самые северные населенные пункты Ямальского и Тазовского района соответственно, которые находятся в зоне арктических пустынь и где доступно только вертолетное сообщение. Связь также появилась в административном центре Шурышкарского района – в селе Мужи, а также в поселках Антипаюта (Тазовский район) и Приозерный (Надымский район).

Значимым не только для жителей, но и для бизнеса стало появление связи в поселке Заполярный. «Голосом» МТС теперь можно пользоваться на территории компрессорной станции Ныдинская и Ныдинского ЛПУ. Эти объекты обеспечивают поставку природного газа с Ямбурского, Песцового и Харвутинского месторождений.

- Мобильная связь открывает для жителей Заполярья новые возможности – это и удобное общение с близкими, и передача производственной информации, и обращение за помощью в близлежащие города. В Мужах и Заполярном северяне могут также выходить в интернет со смартфона. Это открывает им возможности как для досуга, так и решения важных повседневных задач – запись к врачу онлайн, получение госуслуг через мобильные приложения, доступ к онлайн-образованию, — отмечает директор филиала МТС в ЯНАО Евгений Варывдин.