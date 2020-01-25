Погода на Ямале 25 января: небольшой снег и до -17
На Ямале сегодня, 25 января, ожидается облачность с прояснениями, небольшой снег. Ветер северный с переходом на северо-восточный, а позже и на юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -18…-23°С, при натекании облачности до -10°С, температура воздуха днем -15…-20°С, местами до -8°С.
По народному календарю 25 января – Татьянин День, который отмечают в честь святой покровительницы студентов – святой Татьяны. И раньше, и сегодня празднование «профессионального» дня студентов имело традиции и ритуал – устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами.
Дорогие студенты, с праздником!
ИСТОЧНИК KP.RU