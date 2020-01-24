24 Янв. 2020 2020-01-24T16:20:39+03:00

Новоуренгойцу, задержанному с наркотиками, грозит 10 лет тюрьмы Фото: 89.мвд.рф

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В Новом Уренгое полицейские пресекли факт незаконного оборота наркотиков. 13 января 2020 года правоохранители задержали ранее судимого 28-летний местный житель. При личном досмотре у него обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения.

Экспертиза подтвердила предположения полицейских - изъятое вещество является смесью наркотических средств растительного и синтетического происхождения массой 1,19 граммов.

Задержанный пояснил, что данное зелье он приобрел для личного потребления. Возбуждено уголовное дело по статье РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Новоуренгойцу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU