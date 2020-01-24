2020-01-24T16:20:39+03:00
Происшествия

Новоуренгойцу, задержанному с наркотиками, грозит 10 лет тюрьмы

Возбуждено уголовное дело
Анна Полякова
Поделиться:
Новоуренгойцу, задержанному с наркотиками, грозит 10 лет тюрьмы Фото: 89.мвд.рфНовоуренгойцу, задержанному с наркотиками, грозит 10 лет тюрьмы Фото: 89.мвд.рф
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое полицейские пресекли факт незаконного оборота наркотиков. 13 января 2020 года правоохранители задержали ранее судимого 28-летний местный житель. При личном досмотре у него обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения.

Экспертиза подтвердила предположения полицейских - изъятое вещество является смесью наркотических средств растительного и синтетического происхождения массой 1,19 граммов.

Задержанный пояснил, что данное зелье он приобрел для личного потребления. Возбуждено уголовное дело по статье РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Новоуренгойцу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новоуренгойцу, задержанному с наркотиками, грозит 10 лет тюрьмы
Победитель конкурса «Команда Урала» прошла стажировку в департаменте внешних связей
В Красноселькупском районе нарушали правила безопасности на соцобъектах
Ямальская шахматистка проиграла китаянке в матче за титул чемпионки мира
Губкинский возводит два детсада, чтобы яслей хватило всем
Поисковые отряды Ямала впервые получат региональные субсидии
Глава Нового Уренгоя поздравил студентов с Татьяниным днем
«КотоПес» в Лабытнанги проведет день открытых дверей
На Ямале определились с датами проведения Дней оленевода
В новом микрорайоне Салехарда в 2020 году построят детский сад и школу
Автозимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр–Сале запустят 28 января
В Новом Уренгое откроют кабинет для теста на ВИЧ без формальностей
В Тазовском районе 90-летие рыбозавода будут отмечать два дня
На Ямале после непогоды открылся зимник Надым - Салехард
На Ямале запланировали масштабный ремонт дорог в рамках нацпроекта
В Ханымее уточняют график ремонтов в подъездах многоквартирников