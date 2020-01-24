2020-01-24T15:55:48+03:00
Общество

Победитель конкурса «Команда Урала» прошла стажировку в департаменте внешних связей

Сертификат студентке вручил заместитель губернатора
Анна Полякова
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Победитель конкурса «Команда Урала» прошла стажировку в департаменте внешних связей Фото: yanao.ruПобедитель конкурса «Команда Урала» прошла стажировку в департаменте внешних связей Фото: yanao.ru
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Ямальская студентка прошла стажировку в департаменте внешних связей. Ксения Денисюк стала победительницей конкурса «Молодёжный управленческий резерв Уральского федерального округа – команда Урала» «Команда Урала».

Сертификат о прохождении стажировки по направлению «Реализация национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Ямало-Ненецком автономном округе» вручил заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента внешних связей Александр Мажаров.

Студентка 3 курса Российского государственного университета Дружбы народов оказалась в числе девяти победителей с Ямала, получивших возможность пройти стажировку в органах госвласти региона.

Ксения Денисюк из Нового Уренгоя. В университете обучается по направлению «Мировая экономика». По её словам, стажировка в отделе внешнеэкономических связей стала познавательной и полезной.

Студентка познакомилась с деятельностью департамента, получила навыки формирования планов мероприятий, переводила документы. Кроме того, Ксения участвовала в организации поездки команды спортсменов Ямала на Арктические Зимние игры, которые пройдут в марте в Канаде, сообщает правительство ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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