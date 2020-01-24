2020-01-24T15:35:36+03:00
Происшествия

В Красноселькупском районе нарушали правила безопасности на соцобъектах

Возбуждено 17 административных дел
Анна Полякова
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В Красноселькупском районе нарушали правила безопасности на соцобъектах Фото: prokyanao.ruВ Красноселькупском районе нарушали правила безопасности на соцобъектах Фото: prokyanao.ru
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Прокуратура Красноселькупского района провела проверку соблюдения законодательства о противопожарной безопасности и требований об антитеррористической защищенности. Инспектировали в селе Красноселькуп образовательные учреждения и с круглосуточным пребыванием детей и престарелых.

Выяснилось, например, что в социальном приюте для детей и подростков автоматическая пожарная сигнализация не дублировала сигнал о возникновении ЧП на пульт подразделения пожарной охраны. В тамбуре отсутствует датчик автоматической пожарной сигнализации.

Аналогичные нарушения выявлены еще в пяти учреждениях, в том числе в двух детских садах, в учреждении дополнительного образования детей, Красноселькупской центральной районной больнице, а также центре соцобслуживания населения «Милосердие».

Районная прокуратура внесла 8 представлений, в результате 9 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, возбуждено 17 административных дел.

Виновные наказаны штрафом на общую сумму 141 тыс. рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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