В Красноселькупском районе нарушали правила безопасности на соцобъектах
Прокуратура Красноселькупского района провела проверку соблюдения законодательства о противопожарной безопасности и требований об антитеррористической защищенности. Инспектировали в селе Красноселькуп образовательные учреждения и с круглосуточным пребыванием детей и престарелых.
Выяснилось, например, что в социальном приюте для детей и подростков автоматическая пожарная сигнализация не дублировала сигнал о возникновении ЧП на пульт подразделения пожарной охраны. В тамбуре отсутствует датчик автоматической пожарной сигнализации.
Аналогичные нарушения выявлены еще в пяти учреждениях, в том числе в двух детских садах, в учреждении дополнительного образования детей, Красноселькупской центральной районной больнице, а также центре соцобслуживания населения «Милосердие».
Районная прокуратура внесла 8 представлений, в результате 9 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, возбуждено 17 административных дел.
Виновные наказаны штрафом на общую сумму 141 тыс. рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.
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ИСТОЧНИК KP.RU