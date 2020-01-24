Ямальская шахматистка проиграла китаянке в матче за титул чемпионки мира
Российский гроссмейстер Александра Горячкина не смогла отобрать у китаянки Цзюй Вэньцзюнь мировую шахматную корону.
Четвертая партия в «быстрые шахматы» в рамках тай-брейка завершилась вничью. Напомним, решающему матчу предшествовали 12 партий с классическим контролем времени. Первая часть матча за шахматную корону состоялась в Шанхае, вторая прошла во Владивостоке. Однако они завершились вничью, поэтому участницам матча пришлось проводить тай-брейк. Его итогом стал счет 2,5-1,5 в пользу Цзюй Вэньцзюнь.
Победив с общим счетом 8,5:7,5, китаянка защитила титул чемпионки мира. Гарантированный призовой фонд матча составил 500 000 евро. Победительница получит 55% от этой суммы, а вице-чемпионка - 45%, сообщает департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа.
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ИСТОЧНИК KP.RU