2020-01-24T14:46:36+03:00
Общество

Губкинский возводит два детсада, чтобы яслей хватило всем

Темпы строительства впечатляют
Анна Полякова
Поделиться:
Губкинский возводит два детсада, чтобы яслей хватило всем Фото: Администрация города ГубкинскогоГубкинский возводит два детсада, чтобы яслей хватило всем Фото: Администрация города Губкинского
Изменить размер текста:

В Губкинском строят два детских сада в 1-м и 6-м микрорайонах. С вводом новых объектов мест в яслях хватит всем, отметили в администрации города. Напомним, увеличить их количество призвал Владимир Путин, обращаюсь с посланием Федеральному Собранию.

- В этих детских садах будет 7 ясельных групп для 120 малышей. К 2021 году, когда у нас заработают эти учреждения, мы полностью решим проблему очереди для детей до 3 лет, - говорит глава города Андрей Гаранин. Качество строительства детских учреждений под его личным контролем.

Фото: Администрация города Губкинского

Фото: Администрация города Губкинского

Темпы строительства впечатляют, ведь только в мае 2019 года на обоих объектах начали бить первые сваи, а через полгода уже выросли двухэтажное и трёхэтажное здания.

Пример современного детского сада – недавно открывшийся «Умка». Здесь, кстати, работают 9 групп для малышей до 3 лет. Спортивные тренажёры, бассейн, сенсорная комната, класс для занятий лего-конструированием, новая удобная мебель, стильный ремонт – у маленьких северян лучшие условия, сообщает администрация города.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноселькупском районе нарушали правила безопасности на соцобъектах
Ямальская шахматистка проиграла китаянке в матче за титул чемпионки мира
Губкинский возводит два детсада, чтобы яслей хватило всем
Поисковые отряды Ямала впервые получат региональные субсидии
Глава Нового Уренгоя поздравил студентов с Татьяниным днем
«КотоПес» в Лабытнанги проведет день открытых дверей
На Ямале определились с датами проведения Дней оленевода
В новом микрорайоне Салехарда в 2020 году построят детский сад и школу
Автозимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр–Сале запустят 28 января
В Новом Уренгое откроют кабинет для теста на ВИЧ без формальностей
В Тазовском районе 90-летие рыбозавода будут отмечать два дня
На Ямале после непогоды открылся зимник Надым - Салехард
На Ямале запланировали масштабный ремонт дорог в рамках нацпроекта
В Ханымее уточняют график ремонтов в подъездах многоквартирников