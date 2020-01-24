24 Янв. 2020 2020-01-24T14:46:36+03:00

Губкинский возводит два детсада, чтобы яслей хватило всем Фото: Администрация города Губкинского

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В Губкинском строят два детских сада в 1-м и 6-м микрорайонах. С вводом новых объектов мест в яслях хватит всем, отметили в администрации города. Напомним, увеличить их количество призвал Владимир Путин, обращаюсь с посланием Федеральному Собранию.

- В этих детских садах будет 7 ясельных групп для 120 малышей. К 2021 году, когда у нас заработают эти учреждения, мы полностью решим проблему очереди для детей до 3 лет, - говорит глава города Андрей Гаранин. Качество строительства детских учреждений под его личным контролем.

Фото: Администрация города Губкинского

Темпы строительства впечатляют, ведь только в мае 2019 года на обоих объектах начали бить первые сваи, а через полгода уже выросли двухэтажное и трёхэтажное здания.

Пример современного детского сада – недавно открывшийся «Умка». Здесь, кстати, работают 9 групп для малышей до 3 лет. Спортивные тренажёры, бассейн, сенсорная комната, класс для занятий лего-конструированием, новая удобная мебель, стильный ремонт – у маленьких северян лучшие условия, сообщает администрация города.

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ИСТОЧНИК KP.RU