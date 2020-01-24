Поисковые отряды Ямала впервые получат региональные субсидии

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:14:57+03:00

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На Ямале 23 января стартовал приём заявок на получение региональной финансовой поддержки поисковых отрядов, включённых в окружной список. Сумма выделенной субсидии – 9 млн 996 тыс. рублей. В целом на деятельность поисковых отрядов Ямала в 2020 году выделено 15 млн 600 тыс рублей, сообщили в департаменте молодёжной политики и туризма ЯНАО.

Эти деньги потратят на проезд членов поисковых отрядов к месту проведения экспедиции и обратно, их питание и доставку груза для работ, расходы по оплате ритуальных услуг и товаров при погребении погибших защитников Отечества. Количество поисковых экспедиций, утверждённых планом Министерства обороны РФ, не ограничено.

Максимальный размер финансовой поддержки зависит от города – прописки отряда поисковиков: от 36 000 рублей в год на одного человека - до 56 000 рублей. Условия обнародованы на официальном сайте департамента.

На сегодняшний день на Ямале насчитывается 26 поисковых отрядов. Проработать возможные варианты оказания поддержки поисковикам поручил губернатор Дмитрий Артюхов.

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ИСТОЧНИК KP.RU