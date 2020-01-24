Глава Нового Уренгоя поздравил студентов с Татьяниным днем

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:48:29+03:00

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Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз поздравил с Днем российского студенчества учащуюся молодежь города. Градоначальник подчеркнул, что студенческие годы – прекрасная пора, когда можно смело ставить амбициозные цели и уверенно идти к ним.

«Это время больших мечтаний и надежд, старт в профессию и основа будущих успехов. Каждый из взрослых с теплотой вспоминает учебу в вузах, техникумах, колледжах», - говорится в его торжественной речи.

Глава города пожелал сегодняшним студентам сохранить открытость, инициативу, способность мыслить креативно, веру в собственные силы, яркой и плодотворной студенческой жизни, новых побед, открытий и свершений. Особые слова признательности в этот день он адресовал тем, кто учит – педагогам и наставникам.

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ИСТОЧНИК KP.RU